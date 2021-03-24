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Ünlü model koronavirüse yakalandı

Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı. Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Ünlü model koronavirüse yakalandı
24 Mart 2021 Çarşamba 14:53

Koronavirüs testi yaptıran ve testi pozitif çıkan Ece Gürsel, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı . Gürsel "Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ece gürsel #Koronavirüs #manken
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