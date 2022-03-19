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Ünlü oyuncu Alain Delon, ötenazi istedi!

Fransız oyuncu Alain Delon (86), "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötenazi ile hayatına son vermek istediğini duyurdu

Ünlü oyuncu Alain Delon, ötenazi istedi!
19 Mart 2022 Cumartesi 11:52

Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıktan muzdarip olmak istemediğini ifade ederek dile getirdi.

Hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getiren usta oyuncu ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı.

Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi.

86 yaşındaki oyuncu, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce gitme hakkımız var" diye konuştu.

Delon 2002 yılında depresyon geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Etiketler; #alain delon #fransız oyuncu #ötenazi
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