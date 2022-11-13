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Ünlü oyuncu Aslı Enver, beyaz atlı prensini buldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak'la hayatını birleştiren Enver, Instagram hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaşarak 'Eveeet' notunu düştü

Ünlü oyuncu Aslı Enver, beyaz atlı prensini buldu
13 Kasım 2022 Pazar 09:44

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2019 yılında Murat Boz'la ayrılmasının ardından eski Milli Basketbolcu, Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisi de beklediği gibi gitmeyen Enver, bir süre sonra bu birlikteliğini noktalamıştı.

Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.

Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

Etiketler; #aslı enver #berkin gökbudak #murat boz #magazin #haber
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