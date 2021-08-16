Evinde talihsiz bir kaza geçiren ünlü oyuncu Ata Demirer hastanelik oldu. Oyuncu bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Ata Demirer, Marmaris'te bulunan evinde düştü. Düşme sonucu ayak bileğinde bir sıkıntı yaşayan Demirer hastaneye kaldırıldı.

Yaşadıklarını Instagram hesabından paylaşan Demirer, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.



FİLMİ ERTELEDİ



Yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başlayama hazırlanan Demirer, yaşadığı kaza yüzünden filmin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını da söyledi. Demirer şu ifadeleri kullandı: "Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere."