Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber!

86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber!
25 Ocak 2023 Çarşamba 13:39

10 yıl önce de kansere yakalanan ve atlatan Akbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "


Kaynak: DHA
Etiketler; #Aydemir Akbaş #kanser
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