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Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi

Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
20 Ağustos 2021 Cuma 09:22

Sanatçı Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mesut akusta #beyin kanaması #oyuncu
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