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Ünlü oyuncu Demet Evgar evlendi. İşte nikahtan görüntüler...

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve işletmeci sevgilisi Levent Babataş 6 yıldır süren birlikteliklerini nikahla taçlandırdı

18 Mart 2022 Cuma 10:11

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

“Evet” dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

Etiketler; #demet evgar #levent babataş #evlilik #nikah
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