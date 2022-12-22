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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleğini açıkladı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Cüneyt Özdemir'in paylaşımını tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi desteklediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleğini açıkladı
22 Aralık 2022 Perşembe 13:30

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. Karaca'ya gönderme yapan Cüneyt Özdemir de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak " Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca! Evet, fıkra bu kadar" dedi. Özdemir'in paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yorum gecikmedi.

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına "Yoo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" cevabını verdi.

Etiketler; #elçin sangu #magazin #cumhurbaşkanı
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