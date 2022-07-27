DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
0
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
0
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
0
banner776

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan dikkat çeken estetik videosu!

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yüzüne fön makinesi tuttuğu videoyu yayınlayarak "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz" dedi

27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:36

Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından bu kez yüzüne fön makinesi tuttuğu bir videoyu yayınladı.

“Çocuklar şimdi saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz” diyen Dermancıoğlu’nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan Seda Sayan da Dermancıoğlu’nun paylaşımına “Seviyorum seni” yorumunu yaptı.

Etiketler; #esra dermancıoğlu #instagram #estetik
Önceki Haber
İzmir'deki vali konağı eski günlerine geri dönüyor
Sonraki Haber
Çöp evde bulunan Cem'le ilgili yeni açıklama: 300 gram aldı
Sertab Erener'den kötü haber! Konseri de iptal edildi!
Sertab Erener'den kötü haber! Konseri de iptal edildi!
0
Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in annesi hayatını kaybetti
0
Kerimcan Durmaz şikayet etti! Ece Erken'in hapsi isteniyor!
Kerimcan Durmaz şikayet etti! Ece Erken'in hapsi isteniyor!
0
Aleyna Tilki'den kumar itirafı!
Aleyna Tilki'den kumar itirafı!
0
Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü!
Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü!
0
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Herkes terk köşe oldu!
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Herkes terk köşe oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.