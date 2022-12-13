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Ünlü oyuncu Gupse Özay, anne olmanın yorgunluğunu böyle tiye aldı

Geçtiğimiz günlerde anne olan ünlü oyuncu Gupse Özay, paylaştığı bir video ile yaşadıklarını tiye aldı. Gözaltlarını siyaha boyayarak bir video çeken Özay, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası" ifadelerini kullandı

13 Aralık 2022 Salı 11:44

2020 yılında 6 yıllık sevgilisi Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, eylül ayında "Jan Asya" adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Vaktini kızına ayıran oyuncu, bu süreçte yaşadığı yorgunluğu anlattı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özay, bu sefer gözaltlarını boyayarak bir video yayınladı. Anne olmanın zorluklarına değinen oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle abartıldığı gibi 'makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' falan gibi bir şey yok. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.

Etiketler; #gupse özay #barış arduç #magazin
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