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Ünlü oyuncu ikinci kez koronavirüse yakalandı

Oyuncu Hazal Kaya, korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaya, "Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif" ifadelerini kullandı

Ünlü oyuncu ikinci kez koronavirüse yakalandı
07 Ocak 2022 Cuma 16:18

Son olarak yapımcılığını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım’ın üstlendiği, Aslı T. Kızmaz’ın kitabından uyarlanan “Benden Ne Olur?” filminin başrolünde yer alan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından ikinci kez korona virüsüne yakalandığını duyurdu.  Instagram üzerinden paylaşım yapan Kaya, oğlu Fikret Ali Atay hariç evdeki herkesin Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su ifadeleri kullandı.:

"Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu. Geçmiş olsun hepimize. 'Neden gülerek anlatıyorsun?' diyeceksiniz, çünkü sinirim bozuldu."


'TEMASLIYIM, MASKE TAKIYORUM'

Daha önce Pera Palas dizisinin setinde korona virüsüne yakalanan Kaya kısa süre önce, "Benden Ne Olur?" filminde konuk oyuncu olan Selin Şekerci’nin PCR testinin pozitif çıktığını öğrendiğini belirterek evde maske takmaya başladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda da maske takan oyuncu, takipçilerinin "neden evinde maske takıyorsun?" sorusuna da "Temaslıyım o yüzden evde maske takıyorum" cevabını verdi.

Ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan bulunan Kaya, “Ailecek negatifiz. Yeni yıl başladığı gibi bitmez değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #hazal kaya #Koronavirüs
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