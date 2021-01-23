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Ünlü oyuncu Jason Statham'a özel villa

Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, kaldığı Regnum Carya Oteli'nde görüntülendi. ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi. Filmin çekimlerine tarihi semt Kaleiçi'nde devam edilirken, kovalamaca sahnesinde Statham'ın yerine dublörü görev aldı

Ünlü oyuncu Jason Statham'a özel villa
23 Ocak 2021 Cumartesi 15:21

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor. Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Sıkı güvenlik önlemleriyle, film çekimlerinden görüntü alınmasına izin verilmiyor. Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Statham'ı dublörü canlandırdı. Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.

AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ

Ünlü aktör Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Kırmızı beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı güçlü kol simgesi eşliğinde 'Best actor' diyerek paylaştı.

LOPEZ'İN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

Film çekim ekibi Lara'daki Akra Hotel'de konaklarken, Jason Statham ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Regnum Carya Hotel'in ultralüks villasında kalıyor. Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı Regnum Carya Otel'in en önemli villalarından biri olan Crown villada konaklıyor. 3 katlı, 5 yatak odası, 5 giyinme odası, teras barbekü, müzik sistemi, özel SPA merkezi ve havuz bar gibi özellikleri bulunan, 10 kişinin kalabildiği, helikopter transferi, özel şoför ve araba verilen 3500 metrekare alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #jason statham
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