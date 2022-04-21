İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
0
YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ!
YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ!
0
İNSANLIĞI BU KURTARACAK!
İNSANLIĞI BU KURTARACAK!
0
4 YIL HAPİS İSTEMİ!
4 YIL HAPİS İSTEMİ!
0

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde baba olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi. Başrol oynadığı dizinin galasına katılan oyuncu, bıyıkları ile dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi
21 Nisan 2022 Perşembe 11:50

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da babalık heyecanı yaşadı. Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi. Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, dün akşam yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katıldı.

Yıllardır imajında sık sık değişiklikler yapan başarılı oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #imaj #oyuncu #yakamoz dizisi
Önceki Haber
Savaşta önemli gelişme! Rusya o kenti ele geçirdi
Sonraki Haber
Başkan İduğ: İstihdamın anahtarı esnaf
Seray Sever'in ikizleri dünyaya geldi
Seray Sever'in ikizleri dünyaya geldi
0
Tilbe'den yine tepki çekecek sözler: Sokakta boa yılanı, çakal ve sırtlan beslerim
Tilbe'den yine tepki çekecek sözler: Sokakta boa yılanı, çakal ve sırtlan beslerim
0
Demet Akalın'ın Erdoğan'dan talebi...
Demet Akalın'ın Erdoğan'dan talebi...
0
Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu
Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu
0
Emre Kınay hakim karşısında!
Emre Kınay hakim karşısında!
0
Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı hareket
Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı hareket
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.