Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Okan Karacan, koronavirüse yakalandı. Nefes darlığı olan Karacan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Okan Karacan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Testinin pozitif çıktığını belirten Karacan, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kendisini iyi hissettiğini belirten Karacan, ama hastalığın ağır bir hastalık olduğunu belirterek herkesi de uyardı.

Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuna ilişkin DHA'yi bir açıklamada bulunan Karacan, nefes darlığının ve ağrılarının devam ettiğini ama emin ellerde olduğunu söyledi. Doktorlarına teşekkür eden Karacan, en kısa zamanda hastalığı yenip döneceğini söyledi. Karacan sözlerine şöyle devam etti: "Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol"