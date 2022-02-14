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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un dansı olay oldu!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, eğlenmek için gittiği bir mekanda yaptığı dans gündem oldu

14 Şubat 2022 Pazartesi 10:39

Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları gündem oldu.

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler; #merve boluğur #dans #oyuncu
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