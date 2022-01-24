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Ünlü oyuncu Pelin Akil, mayo ile kara atladı

Ünlü Pelin Akil, sosyal medyadaki mayoyla kara atlama akımına uydu. Mayo giyip bahçesine çıkan oyuncu, kendisi karların üzerine bıraktı

24 Ocak 2022 Pazartesi 15:07

Sevilen oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

Neredeyse Türkiye'nin yarısını etkisi altına alan kar yağışı zaman zaman eğlenceli anlara da sahne oldu. Pelin Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.

Akil'in kısa sürede binlerce görüntüleme alan videosunu gören Özlem Ada Şahin "Delisin bak" yorumunu yaparken Berfu Yenenler de "Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?" yazdı.

Etiketler; #pelin akil #kar #mayo #kara atladı
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