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Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in şok ölümü!

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in şok ölümü!
14 Ağustos 2022 Pazar 08:46

Sevilen dizilerde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evde 3. kattan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini tespit ederken, Evren'in cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı. 

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor. 


SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde rol aldı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde Rüya karakterinin üvey babası Vedat olarak seyirci karşısına çıkan Evren, son olarak "Destan" ve "Üç Kuruş" dizilerinde rol almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #süreyya gürsel evren #ölüm #oyuncu
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