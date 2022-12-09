Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp Türkiye'yi terk etti!

39 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Büyüküstün, bu ülkede ne kadar kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi

Türkiye'de yaptığı diziler nedeniyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Büyüküstün, radikal bir karara imza attı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.