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Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç o ülkeye yerleşiyor

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Ünlü çiftin Londra'ya yerleşeceği ve sadece çekim olacağın zaman Türkiye'ye geleceği öğrenildi

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç o ülkeye yerleşiyor
26 Ocak 2022 Çarşamba 11:03

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza attı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor.

Etiketler; #Bergüzar Korel #halit ergenç #türkiye
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