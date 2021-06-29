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Ünlü oyuncular evlendi

Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmişoğlu, dünyaevine girdi.Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift, "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi

Ünlü oyuncular evlendi
29 Haziran 2021 Salı 12:39

Star TV'de yayınlanan Medcezir ve ardından FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, yine kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'na geçtiğimiz yıl Ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti. Ardından Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyen Taner Ölmez ile Çeşmioğlu, geçtiğimiz Haziran ayında nişan yaptı. Ölmez, Fatih Portakal'a konuk olduğu programda da kısa süre sonra nikah masasına oturacaklarının bilgisini vermişti.


KORONA NEDENİYLE SINIRLI KONUK

Aşkları, magazin dünyası tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, dün aile arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakınları katıldı. Genç çiftin nikahları da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı.

Etiketler; #taner ölmez #ece çeşmişoğlu #evlilik #düğün
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