EV SAHİPLERİ DİKKAT!
EV SAHİPLERİ DİKKAT!
0
ÜNLÜ TOSTÇU HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ TOSTÇU HAYATINI KAYBETTİ
0
HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
0
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
0

Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin’e, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da evlilik teklif etti. Şahin, "Evet" cevabını verdi

Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi
15 Eylül 2021 Çarşamba 14:54

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, dizi oyuncusu Ebru Şahin ile Kapadokya’ya geldi. Çift, bölgenin turistik mekanlarını gezdi. Cedi Osman, Kapadokya gezisinde Şahin’e evlilik teklifinde bulundu. Şahin de Osman'a "Evet" yanıtını verdi.

Cedi Osman, bu anları sosyal medya hesabından, 'Evet dedi' notuyla paylaştı. Nevşehir Valiliği de sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını paylaşarak, "Rüya gibi evlilik teklifi Kapadokya'da yapılır. 'Evet' demek için en doğru yer. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ebru şahin #cedi osman #evlilik teklifi
Önceki Haber
Tekstil sektörünün kalbi İzmir’de atıyor
Sonraki Haber
İzmir Valisi açıkladı: İzmir'de günlük vaka ve ölüm sayısı...
Koray Avcı'nın acı günü
Koray Avcı'nın acı günü
0
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
0
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu
0
Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
0
Haluk Levent de koronavirüse yakalandı
Haluk Levent de koronavirüse yakalandı
0
Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti
Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.