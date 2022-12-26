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Ünlü rapçi Sefo, yaşadığı tacize tepki gösterdi: Kendimi çok kötü hissediyorum

Sevilen rapçi Sefo, verdiği konser sonrası başına gelen taciz olayını anlattı. Almanya'da konser veren Sefo, sahneden inerken bir kadının kendisini avuçladığını söyleyerek duruma tepki gösterdi

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:15

Son günlerin popüler şarkılarına imza atan rapçi Sefo, önceki gün Almanya Nürnberg'de sahneye çıktı. Yoğun konser maratonuna devam eden Sefo, konser sonrası bir kadın hayranının tacizine uğradığını söyledi.

Instagram hesabından yayınladığı videoda sahneden inerken hayranlarının arasından geçen Sefo, bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #sefo #taciz #magazin #haber
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