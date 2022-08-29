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Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

Rapçi Selim Muran'dan acı haber geldi. Ünlü rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın vefat ettiğini duyurdu

Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:55

Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.

Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi. Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Muran, Çıkmaz Sokak ve Sen de Bizdensin gibi rap müzikleriyle hafızalara kazınmıştı.

Etiketler; #selim muran #ölüm #rapçi ölüm
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