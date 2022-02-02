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Ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sanatçı, 'İyi ki aşılıyım' ifadelerini kullandı

Ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:02

Sanatçı Tarkan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla atlattığını söyledi.

Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.

Etiketler; #tarkan #Koronavirüs #aşı
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