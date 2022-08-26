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Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı

Gülşen'in verdiği bir konserde İmam Hatip'liler için sarf ettiği sözler nedeni ile savcılar jet hızında harekete geçti. İfadesi alınan ünlü şarkıcı daha sonra da tutuklandı. Tutuklanan şarkıcı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi

Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı
26 Ağustos 2022 Cuma 10:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şarkıcı Gülşen adliyedeki işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine getirildi. Burada içeri alındığı esnada tanıdıkları ve sevenleri "Gülşen" diye bağırarak, alkışladı.

Etiketler; #gülşen #tutuklama
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