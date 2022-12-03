Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e büyük ayıp!

Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, Karakol klibi nedeniyle aldığı tepki ve sansürlerin ardından GQ Türkiye ödüllerine davet edilmesine rağmen ödül vermesi için sahneye çağrılmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum" dedi

Tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Mabel Matiz, temmuz ayında "Karakol" isimli şarkısının klibini yayınladı. Klibi kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı, LGBTİ karşıtlarından tepki çekmişti. Tepkilerin ardından RTÜK'ün klibin yayınlanmaması için sansür uyguladığı ileri sürülmüştü. Kliple ilgili tepkiler devam ederken Gq Türkiye'nin ödül töreninde dikkat çeken bir olay yaşandı.

"1,5 AY ÖNCE ÖDÜL TAKDİM ETMEM İÇİN TEKLİF ALDIM"

Aylar önce GQ ekibi tarafından aranarak gecede ödül vermesi istenen Mabel Matiz, törende sahneye çağrılmadı. Klibine uygulanan sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyen Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dün ilginç bir gece geçirdim, sizlerin paylaşmak istiyorum. 1-1.5 ay kadar önce GQ Türkiye ekibinden, Yılın İyileri ödül gecesinde ödüllerden birini takdim etmem yönünde bir rica ve teklif aldım. Kabul ettim ve katılabileceğimi kendilerine ilettim."

"BENİM YERİME SAHNEYE BAŞKA BİRİ ÇAĞRILDI"

Kime ödül takdim edeceğim haftalar öncesinden bana ve ekibime bildirildi. İki gün önce bu bilgiler son kez teyit edildi. Dün gece ödül törenine katıldım. Bana bildirilen ve takdim edeceğim ödül sırasında, takdim için başka biri sahneye çağrıldı. Bütün ödüller takdim edildi. Tören aftera dönüştükten sonra ekibim aracılığıyla bu değişikliğin nedenini öğrenmek için GQ Türkiye ekibinden, konu hakkında bilgi sahibi bir kişiye ulaştım. Sonucunda öğrendiğim şey beni şaşırttı.

"KLİBİMİN SANSÜRÜ NEDENİYLE KARAR DEĞİŞTİRİP BİLDİRMEMİŞLER"

Yazın "Karakol" klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin / tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son anda yapılan bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmemişti. Bu ilk hikaye değil. Derim kalın. Böyle şeyler ara ara oldu, bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi. Döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düstur edindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil."

"ŞAHSIMA NEZAKETSİZLİK VE AYRIMCILIK YAPILDI"

Ancak ana teması "Co-exist" yani "bir aradalık" olan, uzun uzun "bir aradalık" konuşmalarının yapıldığı, sponsorlarla dolup taşmış bir gecede, şahsıma yapılan bu nezaketsizliği ve ayrımcılığı yine de paylaşmak, kamuoyunun takdirine sunmak istedim. Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum. GQ Türkiye ekibi ile gün boyu süren görüşmelerimizde kendileri elbette böyle bir sansürün asla konu olamayacağını, ekip içinden gelen bilginin gerçeği yansıtmadığını, bunun yalnızca "organizasyonel bir hata" olduğunu söylediler.

Mobbing üzerinden sansürün normalleştirildiği bir ortamda bunu itiraf etmelerini zaten beklemiyoruz. Zaten yoğun olan gündemi bu küçük meseleyle meşgul ettiğim için affınıza sığınıyorum. Ancak ortak bilincin gelişmesi ve büyük değişimin tam olarak gerçekleşmesi için, bu tür hikayelerin paylaşılmasını önemli buluyorum. Bizler ancak birbirimizin varlığını kabul ederek, birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimize el uzatarak bir arada olabileceğiz. Ancak o zaman güzel, ferah, daha aydınlık bir yere varabileceğiz. Birbirimizi yok sayarak, birbirimize haksızlık ederek değil. Hayatın her anında bu bilince ihtiyacımız var.