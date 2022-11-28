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Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!

Sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun acı günü. Ünlü şarkıcının babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce beyin kanaması geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Sıla'nın babası bugün hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!
28 Kasım 2022 Pazartesi 15:09

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 1 ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güçlü sesiyle ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi.

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

Etiketler; #sıla gençoğlu #şükrü gençoğlu #ölüm
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