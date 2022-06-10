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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor!

Geçen yıl temmuz ayında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık, boşanma kararı aldıklarını açıkladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor!
10 Haziran 2022 Cuma 12:08

Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajeri Tolga Akış, geçtiğimiz sene 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşındı. Evliliklerinin yanı sıra birlikte çalışan çift, boşanma kararı aldı. Evliliklerinde 1 sene dolmadan ayrılık kararı alan ikili, kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadığı için temmuz ayını bekliyorlar.

Bir süre önce boşanma kararı alan şarkıcı, geçtiğimiz gün eşiyle Ulus'ta yaşadığı evden Levent'e taşındı. Yıllardır birlikte olan ikili, çalışmaya devam edecek. Konuyla ilgili konuşan Tolga Akış, hayallerini gerçekleştirmek için 2 günde bir buluşacaklarını söyledi.

Boşanma kararının magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayarak açıklama yapan Zeynep Bastık, ayrılık iddiasını doğruladı. Tolga Akış'la çalışmaya devam edeceklerini söyleyen şarkıcı, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Etiketler; #zeynep bastık #boşanma #tolga akış
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