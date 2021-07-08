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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evlendi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süreden bu yana birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evlendi
08 Temmuz 2021 Perşembe 08:45

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da evliler kervanına katıldı. Bastık, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi reklamcı Tolga Akış ile hayatını birleştirdi.

Çeşme'de yapılan düğüne ünlü isimler de katıldı. Ünlüler arasında adeta şıklık yarışı yaşandı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var" dedi.

Düğünün dikkat çeken isimlerinden biri de ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Bekiroğlu'nun düğünde giydiği elbise dikkat çekti.

Etiketler; #zeynep bastık #zeynep bastık evlendi #düğün
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