Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Katar'da konser verdi. Bastık'ın kıyafet tercihi dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Katar'da sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını 45 dakika boyunca seslendiren Bastık'ın kıyafet tercihi de dikkat çekti. Katar'daki Türkler, Bastık konserine yoğun ilgi gösterdi

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen ve konserleriyle sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verdi. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

TÜRK VATANDAŞLAR YALNIZ BIRAKMADI

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Şarkı ve danslarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar'daki sahnesi için siyah-beyaz bir kombin tercih etti. Şarkıcı, siyah pantolon, beyaz gömlek ve siyah büstiyerden oluşan kombiniyle seyircilerin karşısına çıktı.