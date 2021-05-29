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Ünlü sunucu hayatını kaybetti

25 Mayıs'tan bu yana şeker komasına girmesi nedeniyle yoğun bakımda bulunan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, yaşam savaşını kaybetti.

Ünlü sunucu hayatını kaybetti
29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:17

TV8'de yayınlanan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Engin, gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Engin'in ölüm haberini, Spor Yazarı Gökhan Dinç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Dinç paylaşımında, "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin, Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yaptı. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulundu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktaydı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde ikamet ettiği biliniyordu. Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça seviliyordu.ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışan Engin,özellikle TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla biliniyordu.

Etiketler; #fikret engin #bay tahmin #ölüm
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