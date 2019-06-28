Endüstriyel ve sanayi tipi pişirme ekipmanları kategorisinde, yoğun olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi de fırınlardır

Sitemizde sizler için en kaliteli sanayi tipi unox fırın ürünlerini sunmaktayız. Fırınlar özellikle otel mutfakları, restaurantlar, hastane yemekhaneleri ve büyük kitlelere hitap eden mekanlarda kullanılmakta ve işletme veya kurumun özelliğine uygun bir şekilde seri pişirme kapasitesine sahip olabilmektedir.

Sitemizde sizler için sunduğumuz orjinal ürünümüz, kısa süreli pişirme kapasitesine sahip ve bir seferde fazla yemek çıkarmanızı sağlayacak dizayna sahip olarak üretiliyor. Farklı boyutlarla her mekana uygun olarak tasarlanmış olan ve dünyanın en özel tasarımına sahip olan ürünümüz, işletmenizde açık mutfaklarınızda da güzel bir görünüm sağlaması açısından tercih edilecek bir görselliğe sahip.

Unox Fırınlarda Pişirme Süreleri

İşletmenizde sizi en zorlayan konuların başında pişirmek istediğiniz yemeklerin sürelerinin takip edilmesi gelir. Cihazlarımızın tamamında yüksek devir kullanılmış olmasına rağmen, zaman ayarı kullanılmıştır. Bu özellik ile pişme süresini hesap etmek zorunda kalınmamış ve yoğun mutfaklarda büyük bir kolaylık sağlanmış olacaktır.

Unox Fırın Pişirme Özellikleri

Fırınla yemek pişirmek, pasta malzemesi hazırlamak veya börek çıkarmak her zaman riskli bir durum oluşturur. Ancak unox fırın ürünlerimiz tasarlanmış olduğu modellerin manuel veya roberto gibi farklı kapasitelere sahip oluşuyla pişme şeklini etkileyici özellikler sunuyor. Böylelikle pişme ayarı düzenli yapıldığında sorunsuz çalışma sağlıyor.

Unox Fırınların Özellikleri

Unox fırının çalışma hacmi bakımından farklı güç seçeneklerinde dizayn edilmiş olarak üretildiği görülüyor. Sitemizde birçok model unox fırın modeli yer alıyor. 480x402x523 mm boyutlarına sahip olan roberta modelimizin güç kapasitesi 2.7 kw olurken, anna manuel modelimizde ise 600x587x472 mm boyutlarına sahip ve güç kapasitesinin 3 kw olduğu görülüyor.