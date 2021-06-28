USTA OYUNCUDAN ACI HABER
USTA OYUNCUDAN ACI HABER
0
ÇOCUKLARDA HİKİKOMORİ ARTTI!
ÇOCUKLARDA HİKİKOMORİ ARTTI!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
TURŞU İHRACATINDA REKOR!
TURŞU İHRACATINDA REKOR!
0

Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel (77), hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:12

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ölüm #ali demirel
Önceki Haber
Serinlemek isterken canından oldu!
Sonraki Haber
Denizli'deki yangının nedeni belli oldu
Bizimkiler'in Cemil'i hayatını kaybetti
Bizimkiler'in Cemil'i hayatını kaybetti
0
Ece Üner Show TV'den ayrıldı!
Ece Üner Show TV'den ayrıldı!
0
Sındır: Kimin cebine girdi bu 128 milyar dolar?
Sındır: Kimin cebine girdi bu 128 milyar dolar?
0
Tarkan yeni imajını paylaştı!
Tarkan yeni imajını paylaştı!
0
Erdoğan'ın o sözlerine müzik dünyasından tepki!
Erdoğan'ın o sözlerine müzik dünyasından tepki!
0
Nurhan Damcıoğlu açıklama yaptı: Ölmedim, ayaktayım
Nurhan Damcıoğlu açıklama yaptı: Ölmedim, ayaktayım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.