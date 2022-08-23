Usta oyuncu Civan Canova'ya veda...

Akciğer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi

Oyuncu Ahmet Civan Canova(67) bir süredir akçiğer tedavisi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Civan Canova'nın sevenleri ve yakınları katıldı. Civan Canova'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mecidiyeköy Büyüksahne'ye getirildi. Törenin düzenlendiği salonda Civan Canova ile ilgili video gösterimi yapıldı. Tören Canova'nın dostları konuşma yaptı. 48 yıllık arkadaşı olduğunu dile getiren oyuncu Metin Belgin konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından Civan Canova için helallik alındı, Canova'nın naaşı, cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.



"SADECE BİR OYUNCUYU DEĞİL, BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu "Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Sadece bir oyuncuyu değil bir sanatçıyı kaybetti. Çok önemli bir ressamı, yazarı, olağanüstü bir oyuncuyu kaybettik. Müthiş oyunları vardı. Çok üzgünüz, beklenmedik bir durumdu. Aynı sahneyi paylaşmadık ama çok iyi bir dost ve abimdi. En son resimleri ile ilgili oturup konuşmuştuk" dedi.



"BU KADAR NAZİK,SEVECEN,ZARİF BİR İNSANLA TANIŞMADIM"

Oyuncu Suna Selen "Birlikte sahnede çalışmadık ama aynı kulisi paylaştık. Son dizisinde birlikte çalıştık. Ben hayatımda bu kadar nazik, bu kadar sevecen, bu kadar zarif bir insanla tanışmadım. Her açıdan çok büyük bir kayıp" şeklinde konuştu. Oyuncu Ayten Uncuoğlu "Sözün bittiği yerdeyim. Dünyalar güzeli, akıllısı, arkadaşımızı meslektaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi, oğlumuzu kaybettik. Çok kıymetliydi" diye konuştu.