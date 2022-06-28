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Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Son dakika! Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
28 Haziran 2022 Salı 08:51

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Etiketler; #cüneyt arkın #ölüm #cüneyt arkın öldü mü
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