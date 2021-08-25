Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi

Daha önce sayısız projede rol alan usta oyuncu Metin Çekmez, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile ekranlara gelmişti. Usta oyuncu, özellikle rol aldığı Süper Baba, Binbir Gece, Adını Feriha Koydum gibi projelerle biliniyordu.