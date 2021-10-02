KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0

Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu İlhan Daner 82 yaşındaki hayatını kaybetti

Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti
02 Ekim 2021 Cumartesi 08:20

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören oyuncunun vefat haberini şarkıcı Betül Demir,  sosyal medya hesabından duyurdu. Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.

İLHAN DANER KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında 'Mahşere Kadar' filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner'in 'Seninle Bir Sonbahar' adında bir 45'liği de bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ilhan daner #ilhan daner kimdir #ilhan daner öldü
Önceki Haber
İntihar eden polisin babası: Kızım o hakaretlere dayanamadı
Sonraki Haber
Arkasından bıçak fırlattı, denk getiremeyince de...
Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten ceza!
Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten ceza!
0
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepkilere neden oldu
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepkilere neden oldu
0
Türkan Şoray da estetik yaptırdı
Türkan Şoray da estetik yaptırdı
0
Banu Alkan'a şok suçlama! 75 bin TL istedi!
Banu Alkan'a şok suçlama! 75 bin TL istedi!
0
Tarık Akan'sız 5. yıl!
Tarık Akan'sız 5. yıl!
0
Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi
Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.