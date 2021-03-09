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Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik
09 Mart 2021 Salı 08:39

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Usta sanatçı için öğle vakti Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak.


BAKAN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun” dedi.

“BABA DİYORDUK, 10 YILIMIZ GEÇTİ BERABER”

Öztekin’in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi. Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, şunları söyledi:

* Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde.

* Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun.

* Setteyken hiçbir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz.

Etiketler; #rasim öztekin #rasim öztekin öldü
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