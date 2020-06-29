Uzun Ömürlü Pencere Sistemleri

Pvc malzemeler eşliğinde üretilen pimapen, son derece sağlıklı bir pencere sistemidir.

Pvc malzemeler eşliğinde üretilen pimapen , son derece sağlıklı bir pencere sistemidir. Aynı zamanda içeriğinden dolayı uzun ömürlü olması dikkatlerden kaçmıyor. Bunun üzerine en çok tercih edilen pencere sistemi:

Sağlıklı ve uzun ömürlü yapısı ile her evde mevcut.

Bakım masrafının olmaması da avantajlı bir diğer özelliği.

Son teknolojiye uyum sağlamak isteyenler sisteme farklı aksesuarlar ya da işlevsellik katabilir. Örneğin çift açılım bunlardan sadece bir tanesidir. Standartlara uygun bir şekilde tasarlanan pencere sistemlerine çoğu aksesuar ve açılım yöntemi eşlik edecektir. Bunun için ilk etapta pencere sistemleri ele alınır.

Pimaben Çift Açılım Yapımı

Çift açılım için pencerelerin ölçüleri dikkate alınmaz. Ölçüsü nasıl olursa olsun çift açılımın eklenmesi mümkün hale gelir. Aynı şekilde sistemin rengi de önem arz etmez. Renge veya ölçüye bakılmaksınız çift açılıma geçilir.

Bu açılım ile pencerelerin üst kısımdan da açılması mümkün olacaktır. Özellikle de çocuklu ailelerin daha güvenilir geldiği için tercihi bu yönde oluyor. Pencereyi tamamen açmak yerine üst kısmından havalandırmak sağlamak daha mantıklı geliyor. Bunun için:

Pvc pencere imalatı göz önünde bulundurulur.

İmalat sırasında standartlara uyum sağlandıysa çift açılım mümkün hale gelir.

Kanadın kasaya binme payı dikkate alınır. Buna bağlı olarak çift açılımın çalışması sağlanır. Neyse ki alanında uzman olan ustalar sayesinde başta pencere sistemi incelenir ve en uygun şekilde çift açılıma geçilir.

Pimapene Uyumlu Aksesuarlar Nelerdir?

Pimapen için tasarlanan aksesuarlar saymakla bitmez. Pvc aksesuarları olarak yine çocuklu ailelerin ilk dikkate aldığı kilitler oluyor. Örneğin güvenlik kilitleri tasarlanmış ve pimapene rahatlıkla eklenmesi sağlanmıştır.

Haricinde ispanyoletler olmazsa olmaz aksesuarlar arasında. Yine kilitli kapı için bu yönde tercihte bulunabilirsiniz. Peraberinde:

İnce cam takozları

Yapışkanlı teflon kumaşlar

Pvc profil işletme makinaları vb.