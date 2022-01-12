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Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı

Bir dönemlerin en çok izlenen yarışma programı olan Var Mısın Yok Musun'da Hamdi Bey hep merak konusu olmuştu. Yılların sırrı çözüldü ve Hamdi Bey'in Acun Ilıcalı'nın birlikte çalıştığı Birol Doğan olduğu öğrenildi

Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı
12 Ocak 2022 Çarşamba 09:10

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun'un adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi. Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.

Var Mısın Yok Musun programının çok izlendiği dönemde Hamdi Bey'in kim olduğu konusu en çok merak edilen gizemlerin başındaydı. Pek çok kişi Hamdi Bey diye birinin olmadığını ve Acun Ilıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını savunuyordu.

Etiketler; #var mısın yok musun #acun ılıcalı #hamdi bey
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