Veinze Çorapları

Çorap kadın ve erkek, her yaştan insanın, her mevsim, en önemli günlük giyim ihtiyaçlarından biridir.

Gün boyu ayakların hem soğuk ve sıcak gibi hava etmenlerinden hem de ayakkabıların aşındırıcı etkilerinden korunmasına yardımcı olan çorapların üretim kalitesi çok önemlidir. Sürekli hareket halinde olan ayakları, sıkmadan, terletmeden, kaşındırmadan rahat hareket etmesini sağlayacak olan çorabın, üretildiği malzemenin özenle seçilmesi, tasarımının da özenle yapılması gerekir. Çoraplar, giyilen kıyafeti tamamlayan parçalardır. Bu nedenle çorapların üretim kalitesi kadar, tasarım özgünlüğü de önemlidir.

Vienze Socks

Vienze Socks kendi adıyla satışa sunduğu tüm çorapların tasarımını ve üretimini yine kendisi yapan bir firmadır. Vienze çorapların tasarımı Londra’da yapılırken, tüm üretim süreci Türkiyede yürütülüyor.

Vienze Socks çorapları yüksek kaliteli pamuk ve bambudan üretiliyor. Likralı olarak üretilen çoraplar, ayakların rahat hareket etmesini sağlayacak esnekliğe ve yumuşaklığa sahip. Yeni teknolojik yöntemlerle burun dikişli olarak üretilen Vienze çorap ayakta rahatsızlık hissi yaratmıyor. Çorap iplik kalıntısı olmadan üretildiğinden, giyim sırasında sorun yaşanmıyor.

Tüm Vienze çoraplarında olduğu gibi özel olarak üretilen spor çoraplarda da terleme yapmayan malzeme kullanılıyor. Vienze renkli çorap üretiminde de kaşıntı ve terleme yapmayan malzemeyle üretim gerçekleştiriyor.

Online Satış

Online satış hizmeti sunan Vienze Socks Türkiye’nin her yerine kargo ile ürün gönderimi gerçekleştiriyor. 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilerine ücretsiz kargo hizmeti sunan firma, güvenli alış veriş ve ödeme konusunda da garanti sunuyor.

Aynı zamanda 15 gün içerisinde koşulsuz iade ve değişim imkanı da sunan Vienze Socks tarafından üretilen ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Kadın Çorapları: Kadın çorapları kategorisinde, renkli, simli çorap ve bilek ve spor çorabı seçenekleri mevcuttur.

Erkek Çorapları: Renkli erkek çorapları, bambu çorap ve bilekte çorap, spor çorap erkek çorapları kategorisinde yer alan çoraplar.

Bebek Çorapları: Kız ve erkek bebekler için tasarlanarak üretilen yumuşacık Vienze çoraplarının iç iplikleri temizlendiği için bebeklerin hassas ayaklarında rahatsızlık hissi yaratmaz.

Hediyelik Çorap: Özel kutu içerisinde, erkek ve kadın çorapları, hediyelik çorap seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.