Verdiğiniz Kiloları Düz Bir Karınla Taçlandırın

Kilo vermek çoğu kişi için oldukça meşakkatli ve çaba isteyen bir durum.

Sağlık açısından olduğu gibi estetik bir görünüme kavuşmak için de kilo vermek amacıyla birçok yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntemler sonuç verdiğinde ideal kiloya ulaşmak mümkün olmaktadır ancak ideal kiloya ulaşmak ideal vücut görünümüne sahip olmak için yeterli değildir. Verilen kiloların ardında bıraktığı birtakım estetik problemler meydana gelebilmektedir. Karın bölgesindeki sarkmalar da bu problemlerden başlıca olanıdır.

Karın germe ameliyatı kilo kaybı sonrası oluşan sarkma ve çatlakların onarılmasıyla düz bir karna sahip olmak isteyen kadın veya erkek tüm hastalara uygun bir ameliyattır. Sağlık değerlerinde herhangi bir sorun olmadığı takdirde yetişkin tüm hastalar karın germe ameliyatından faydalanabilmektedir. Karın germe ameliyatı kilo verdikten sonra uygulanan bir estetik cerrahi operasyonudur. Kimi hastalar kilo vermek için karın germe ameliyatı yaptırmayı düşünse de bu düşünce doğru değildir. Çünkü mevcut kilosu ideal kilonun üzerinde olan bir hastanın karın germe ameliyatı yaptırması vücudundan istediği sonucu almasını engellemektedir. Ancak bazı durumlarda aşırı kilolu hastaların belli bir oranda kilo vermesi sonrası kendisini ödüllendirmek amacıyla karın germe ameliyatı yapılabilmektedir. Karın germe İzmir, bu durumda kilo vermeye devam etmesi için hasta teşvik edilmiş olmaktadır. Ayrıca kadınlar hamilelikten sonra karın bölgesindeki çatlak ve sarkmaları düzeltmek için karın germe ameliyatı yaptırmaktadır.

Karın germe ile hangi problemler çözülebilir? Bilgi için: https://www.candanmezili.com/karin-germe-ameliyati-ile-hangi-problemler-cozulebilir/

Karın Germe Ameliyatı

Karın germe ameliyatı diğer adıyla abdominoplasti uygulaması karın bölgesinde kilo kaybı sonrası oluşan deformasyonları düzeltmek amacıyla uygulanmaktadır. Bazı durumlarda mini-abdominoplasti denilen kısmi karın germe ameliyatı yapılabilmektedir. Hangi işlemin uygulanacağında karın bölgesinde ne derece deformasyon meydana geldiği belirleyici olmaktadır. Karın germe İzmir,de en sık yapılan estetik ameliyatlardandır. Günümüzde karın germe işlemi ihtiyaö varsa mutlaka liposuction ile beraber yapılır. Böylece, karın ve bel bölgesindeki fazla yağlardan kurtulunmuş olunur. Karın germe ameliyatında ayrıca iç korseleme yapılarak karın kasları sıkılaştırlır ve sarkıkkarın derisinin gerginleştirilmesiyle fazlalık deri problemi giderilir.

Daha detaylı bilgi için: https://www.candanmezili.com/vucut-estetigi/karin-germe/

Karın Germe Fiyatları

Karın germe fiyatları çeşitli etkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Operasyon için seçilen doktorun uzmanlığı, deneyimleri ve çalıştığı hastane, hastanede kaç gün kalınacağı, liposuction yapılıp yapılmayacağı ve hangi alanlara yapılacağı fiyatta belirleyici olmaktadır.