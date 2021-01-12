Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar açıklandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında vergi kaçırdığı iddiası üzerine açılan davada karar açıklandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hakkında, sahibi olduğunu şirket aracılığı ile 2012 ve 2013 yıllarında vergi kaçırmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın sonunda Tatlıtuğ beraat etti.



Ünlü oyuncu bugün İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılmadı. Davada Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Elif Karahan duruşmada hazır bulundu.

Davada mütalaasını veren savcı, Tatlıtuğ'un cezalandırılmasına karşı çıkarak, yeterli şüphenin ve delilin bulunmadığını belirtti ve beraat verilmesini talep etti.

Savcının bu sözlerine yanıt veren avukat Karahan ise şikayetlerin devam ettiğini ileri sürerek, suç unsurlarının oluştuğu kanaatinde olduklarını ve cezalandırma talep ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine kararını açıklayan mahkeme, inandırıcı delil bulunmadığı için Tatlıtuğ'un beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtiliyor. İddianamede, bu şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemine ilişkin incelemelerde ticari faaliyette bulunmadan faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı iddia ediliyor. Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu savunulan iddianamede, şüphelinin, "Vergi Usul Kanunu'na" muhalefet suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.