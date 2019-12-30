Vietnam turistik vize başvuru işlemleri için davetiye niteliği taşıyan belgeye Vietnam c1 vizesi denilmektedir.

Diğer adı ile referans mektubu olan c1 vizesi Vietnam vize başvuru sırasında herkes tarafından merak edilmektedir. Vietnam vizesi nasıl alınır ? ile birlikte ilk akla gelen soru Vietnam c1 vizesi nedir? Nasıl alınır? Sorularıdır. Vietnamc1 vizesi, Vietnam’a gidiş ve dönüş tarihlerini belirtmektedir. Vietnam turistik vize için gerekli evrakların başında gelmektedir. Bu belge olmadan vize için yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Belge Vietnam resmi makamları tarafından verilmektedir. Belgeyi hazırlayan ve onaylayan makam ise Vietnam göçmenlik ofisidir.

Vietnam c1 belgesi nasıl alınır?

Şahsi olarak c1 belgesi almak için başvuru yapılabilir. Fakat şahsi olarak yapılacak başvurularda Vietnam turizm acenteleri ile başvuru yapmak gerekmektedir. Acente tarafından istenen tüm belgelerin hazırlanması gerekir. Ayrıca yine acente tarafından size belirtilen vize ücretleri ödenerek belge alınabilir. Belgeyi aldıktan sonra Vietnam vizesi için ilgili kurumlara yine şahsi olarak başvuru yapmak gerekir. Buradan 2 adımda Vietnam vizesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vietnam c1 belgesi alımı için diğer seçenek ise vize merkezleri aracılığı ile işlem yapmaktır. Bu kurumlar aracılığı ile yapılan işlemler Vietnam turistik vize başvurusunu ve c1 belgesi başvurusunu kapsamaktadır. Bu merkezlere konsolosluk tarafından yetki verilmiştir. Bu merkezler ile yapılan başvuruda ayrı ayrı vize başvuru işlemine gerek kalmamaktadır. Vietnam turistik vize kararları ise sadece Vietnam konsolosluğu inisiyatifindedir.

Vietnam c1 belgesi için gerekli şartlar

Vietnam c1 belgesi için başvuru sahiplerinden bir takım belgeler istenmektedir.

Başvuru sahipleri Vietnam seyahat sürelerini belirten tarihleri belirtmelidir.

Pasaport c1 vizesi başvurusu sırasında istenmektedir.

Uçak bilgileri ve rezervasyon tarihleri de bu belge için yapılan başvuruda istenmektedir.

Vietnam c1 belgesi çıkış süresi

İstisnai bir durum olmadığı takdirde Vietnam c1 belgesi 7- 15 iş günü içinde çıkmaktadır. Belgeye şahsi olarak yapılacak başvurularda bu süre daha da uzayabilir. Belge için şahsi olarak yapılan başvurularda süreçte olumsuz işlemler ile karşılaşmak mümkün olabilir. Acente ile yapılacak başvurular kısa sürede ve daha olumlu şekilde gerçekleşmektedir.

Belge için alım sürecinde bir takım belgeler istenmektedir. Belgelerin teslim edilmemesi ya da geç teslim edilme sürecinde vize alım süreci uzamaktadır.

Vietnam C1 belgesi ücretleri

C1 belgesi için ödemeler başvuru tarihine ve başvuru şekline bağlı olarak değişmektedir. C1 belgesi için ödenecek ücret sabit değildir. Ülkede yer alan durumların değişmesi ücrete etki edebilir. Aynı şekilde vize alım sürecinde ekspres olarak başvuru gerçekleştirilmesi de ücretleri değiştirmektedir. Bazı durumlarda sadece Vietnam vizesi için ödeme yapmak yeterli gelmemektedir. C1 belgesi ve vize işlemleri için konsolosluk için de ayrı şekilde ödeme yapılabilir. Vize ücretleri ortalama fiyatlar çerçevesinde değişiklik göstermektedir. Şahsi istek ve durumlar da bu ücrete etki etmektedir.

Yeşil pasaportlular için vietnam vizesi gerekiyor mu ?

Türk yeşil pasaport sahipler için Vietnam vizesi gerekmemektedir. 90 güne kadar vize almaksızın Vietnam’da konaklayabilmektedirler. Diplomatik ve hizmet pasaportu için de aynı durum geçerli. Sadece bordo pasaportlular için Vietnam vizesi gerekmektedir.

Vietnam vizesini Vietnam kara sınırında pasaportumuza işletebiliyor muyuz ?

Maalesef hayır. Karayoluyla giriş yapmak isteyen kişiler vize onay mektubu temin ettikten sonra vizelerini herhangi bir Vietnam konsolosluğu aracılığıyla pasaportlarına işletmeleri gerekmektedir.

Vietnam c1 belgesi ve Vietnama vizesi nasıl alınır konusunda olabildiğince yardımcı olmaya çalıştık.







