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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdular. Ünlü çiftin mutluluğu, nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
10 Eylül 2021 Cuma 11:07

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, dün akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

Etiketler; #vildan atasever #mehmet erdem #evlilik
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