Webinar Etkinliğinde Hesna Özdemir Rüzgarı Esti

Gen girişimcilerimiz dünyanın her yerinde katıldıkları gönüllü etkinlikleri ile adlarından sıklıkla söz ettiriyorlar.

Özellikle yurtdışında yaşayanlar ve burada Türk kimliğini gururla taşıyanlar, katılmış oldukları organizasyonlar ya da girişimleri ile yaşamış oldukları ülkede takdir topluyorlar. O isimlerden biri olan ve henüz genç yaşına rağmen Şangay'da girişimleri bulunan Hesna Özdemir, bir çok gönüllü organizasyonlarına dahil olarak insanlara yardımda bulunuyor. Hesna Özdemir’in son katıldığı etkinlik olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi webinar etkinliğinde, 20’li yaşlar için tecrübe ve önerilerini anlattı.

Katılmış olduğu webinar etkinliğinde büyük ilgi gören Hesna Özdemir , Şangay'da İngilizce adı Hella olan uluslararası bir restoranı Çinli iş adamı ile ortak açarak, iş hayatına atılmış durumda. Genç girişimci unvanına sahip olan ve bunu sadece uluslar arası restoran ile değil, gene Şangay'da açmış olduğu Western Shanghai Academy eğitim kurumu ile de elde etmiş durumda. Farklı ülkelerin vatandaşlarının yaşamış olduğu Şangay'da kültür ve dil açısından gerekli eğitimlere önem gösteren bu eğitim kurumu, gönüllü organizasyonlara da dahil olarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde ki etkinliklerine de katılıyor.

Türkçenin yanı sıra Çince ve İngilizce dahil olmak üzere 4 dil bilen Hesna Özdemir, Tencent Games için de yarı zamanlı olarak çevirmenlik hizmeti veriyor. Oyun şirketinin oyunları üzerine yapmış olduğu dil çevirileri ile tecrübe kazandığını belirten Özdemir, kariyerine de buna göre yön veriyor.

Hesna Özdemir, korona virüsü nedeniyle şu sıralar Türkiye'de bulunsa da, halen Çin’in Şangay şehrinde kurmuş olduğu bir düzen ve devam etmiş olduğu okullar var. Lise 2'de Şangay'a taşınmış olan Hesna Özdemir, lise eğitimine St. Paul Amerikan Okulunda devam etti. Okulu derece alarak bitiren Özdemir, şuan Emlyon Business School ve East China Normal Üniversitelerinde üniversite eğitimlerine devam ediyor. Üniversite eğitiminin ardından Online Global Business Programlarına katılacağını da açıklayan Özdemir, bunun için sıkı bir disiplin ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hesna Özdemir 17 Mart 2000 tarihinde Isparta’da doğdu. 2014 yılında Londra’da bulunan Richmond Üniversitesi’de katıldığı dil programını ile İngilizce eğitimini aldı. 6 yıldır Çin'de yaşayan Özdemir, korona virüsü sonrasında kariyer planlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

IEEE Türk Hava Kurumu Üniversitesi Women In Engineering (WIE) Komitesi olarak alanında başarılı girişimci , mühendis ,bilim insanı özellikle kadınların toplum ve öğrenciler tarafından tanınması ,başarılarının desteklenmesi için "WIE TALK THE BEST" teatalk serileri başlatan IEEE(The Institute Of Electrical And Electronics Engineers) hiçbir kâr amacı gütmeyen tamamen gönüllülük üzerine kurulu dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. Kendi altında farklı komitelere bölünür.WIE komitesi de bunlardan biridir.

Bu yılki WIE komitesi başkanı Yağmur Aksel’in ilk konuğu Hesna Özdemir idi. Genç yaşta büyük girişimlere adım atmış, 20 yaşında özellikle Çin gibi büyük ve gelişmiş bir ülkede pek çok alanda kendini eğitmiş genç bir kadın girişimcinin IEEE üyeleri için önemli bir hayat tecrübesi ve teşviği olabileceğini düşünen IEEE komitesi 13 Kasım 2020’da Hesna Özdemir ile canlı webinar düzenledi. Etkinlikte genel olarak yurt dışında yaşam, yabancı dil , girişimcilik üzerine Hesna'ya sorular yöneltildi. Webinar boyunca 160’ı aşkın katılımcı canlı şekilde Hesna Özdemir’in tecrübelerimi dinleyip sorular yönelttiler. Özellikle merak edilen şirket kurma sürecinde yaşadığı zorluklar, aşamalar gibi konularda Hesna Özdemir’in verdiği cevapların yeterli ve samimi olduğunu düşünen Türk Hava Kurumu Üniversite IEEE üyeleri yaptıkları pozitif dönüşler ile çok motive olduklarını komite başkanı Yağmur Aksel’e dile getirdiler. Özellikle Hesna'nın her zaman daha iyisine ulaşabilmemiz için pes etmememiz gerektiğini vurgulaması insanlar üzerinde ve akıllarda kalıcı etki yarattı. Etkinliğin sonrası alınan geri dönüşlerde yabancı dil, girişimcilik, yurtdışı gönüllülük kampları üzerine IEEE üyelerinin perspektiflerinin değiştiğini ve Hesna'nın da dediği gibi "Limitlerimizi bizler belirleriz." cümlesinin hakkını vermeye başladıklarını öğrendik. Özellikle WIE komitesinin genel misyonu olan kadınların her yerde her zaman sadece başarılarıyla var olmak istediklerini Hesna ile bir kez daha WIE komitesi insanlara göstermiş oldu. Küçük yaştaki azmi ile tek başına yaşadığı Şangay şehrinde girişimlerde bulunarak başarıya sağlam adımlarla ilerleyen Hesna Özdemir de gençleri motive edecek ve somut örneklerden biriydi.