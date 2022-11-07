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Yargı dizisinde tüyleri diken diken eden 10 Kasım sahnesi

Dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelen Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'daki 10 Kasım sahnesi izleyicilerden tam not aldı. Dizideki bir sahnede tüm oyuncular, 1 dakika boyunca Atatürk'ün fotoğrafının karşısında 1 dakika saygı duruşunda bulundu

07 Kasım 2022 Pazartesi 09:11

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye damga vuran 10 Kasım sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi ekibi tarafından unutulmadı. Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulmasının ardından herkes Atatürk'ün fotoğrafına bakarak bir dakikalık saygı duruşuna geçti.

İZLEYİCİLERDEN BEĞENİ TOPLADI

Dizideki duygulandıran 10 Kasım sahnesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Tüylerim diken diken oldu" ve "Hem duygulandım hem de gururlandım" yorumları yapıldı.

Etiketler; #yargı #10 kasım #atatürk
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