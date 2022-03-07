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Yargı dizisinin bu sahnesi çok konuşuldu!

07 Mart 2022 Pazartesi 13:54

8 Mart Kadınlar Günü öncesi sevilen dizi Yargı'nın yayınlanan bölümü çok beğenildi. Dizide Savcı Derya, 16 yaşında öldürüldüğü düşünülen bir kız çocuğu için, "Tam ve eksiksiz ceza almaları için son nefesimize kadar uğraşacağız" ifadelerini kullanıyor

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. 8 Mart öncesi kadın cinayetlerine ilişkin mesajlar içeren dizide bu hafta 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili yaşanan gelişmeler ele alındı. Dizinin sosyal medya hesabında yayınlanan sahne, "Tam ve eksiksiz ceza almaları için son nefesimize kadar uğraşacağız." notuyla paylaşıldı. Şükran Ovalı'nın oynadığı Savcı Derya, "Bir insan hayatı söndürmek ne kadar kolay oldu" diyerek "Oğullarını kral gibi yetiştiren anne babalara, istedikleri olmayınca canavarlaşan erkeklere tahammülüm kalmadı" dedi.

Etiketler; #8 mart #kadınlar günü #yargı #yargı dizisi #kadın cinayeti sahnesi
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