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Yasak Elma'dan, gazeteciye tokat olayına gönderme!

Geçtiğimiz günlerde ses kontrolü yapan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili Türkiye'nin sevilen dizilerinden Yasak Elma'da bir gönderme yapıldı. Dizideki o sahte Twitter'da gündem oldu

22 Şubat 2022 Salı 10:58

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 132. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde, geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında ses kontrolü yapan İHA kameramanına tokat atan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı.

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bir canlı yayına konuk oluyor. Yayından önce ses kontrolünü yapmak isteyen bir çalışan Ender'in yanına geliyor. O esnada sunucu ile konuşan Ender ise çalışanı vurarak uzaklaştırıyor.

Etiketler; #yasak elma #muharrem sarıkaya #tokat #şevval sam
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