Yaşayan en seksi adam belli oldu

ABD'li aktör Chris Evans, Kaptan Amerika'nın kalkanını bırakmış olabilir, ancak yeni bir unvan kazandı, People dergisinin "yaşayan en seksi adamı" seçildi

People dergisinin seçim sonucu, Stephen Colbert’in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklandı. Neredeyse on yıldır Marvel’in genişleyen süper kahraman filmlerinde Kaptan Amerika’yı oynayan Evans, unvanı bir başka “Avenger” olan Paul Rudd’dan alıyor.

Chris Evans, derginin son sayısının kapağında yer röportajında “Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey” dedi.

Ayrıca, yakın arkadaşları tarafından espri konusu olacağını da düşünüyor. Bir röportajda “Gerçekten bu sadece bir zorbalık noktası olacak, tacizle karşılaşabilirim” diye şaka yaptı.

NBC’nin haberine göre, onu gıcık etmesi muhtemel kişiler arasında, önceki “yaşayan en seksi erkek” ünvanına sahip Paul Rudd, Ryan Reynolds ve Chris Hemsworth gibi isimler var. (Marvel filmlerinde Thor’u oynayan Hemsworth, ilk kez 1985’te Mel Gibson’a verilen People’s yıllık onurunu kazanan ilk Avenger oldu.)

Geçmişte bu ünvanı alan isimler arasında John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum ve David Beckham yer alıyor.